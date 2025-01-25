"كاثوليك المنيا" تناقش أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم المسيحي

افتتح نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، فعاليات الندوة التكوينية المخصصة لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية، والتي تُنظم لمدة يومين. تُعقد الندوة في مبنى التكوين والخدمات بمدينة سمالوط، بمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية، وتحت إشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بقيادة الأب شنودة شفيق.

صفات الخادم

بدأت الندوة بكلمة تحفيزية ألقاها الأب المطران، ركز خلالها على أهمية التربية الروحية والتكوينية لخدام التعليم المسيحي، مشيرًا إلى ضرورة بناء الخادم على أسس ثابتة من المعرفة والإيمان. وقد حملت كلمته عنوان "صفات الخادم"، والتي أكد فيها على الدور الحيوي الذي يلعبه الخادم في نقل التعاليم المسيحية بطريقة فعّالة، مُشدّدًا على أهمية التحلي بالقيم الروحية والتربوية في التعامل مع الآخرين.

وأضاف نيافة الأنبا باسيليوس أن مثل هذه الندوات تعد من الركائز الأساسية لبناء خدام أكفاء قادرين على توجيه وتعليم الأجيال القادمة بأسلوب يواكب التغيرات الحديثة في العالم. وأوضح أن العمل الروحي والتعليم المسيحي لا يقتصران فقط على الفهم الكتابي، بل يتطلبان تطوير مهارات ومعرفة في استخدام أدوات العصر الحديث.

تجدر الإشارة إلى أن محاضرات الندوة هذا العام تتنوع بين مواضيع تعليمية وروحية تهدف إلى تعزيز مهارات الخدام في توصيل الرسالة المسيحية. ومن أبرز المحاور التي يتم تناولها "الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه في التعليم المسيحي"، وهو موضوع حديث ومتطور يهدف إلى تمكين الخدام من استخدام التكنولوجيات الحديثة في عملهم الروحي، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات الروحية والتكوينية التي تشجع على النمو الروحي والاجتماعي.

تتواصل فعاليات الندوة التي تهدف إلى تنمية الفكر الديني والمهارات التربوية لخدام التعليم المسيحي في الإيبارشية، مما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات المعاصرة والمساهمة الفاعلة في خدمة الكنيسة والمجتمع.

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