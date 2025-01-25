السبت 25 يناير 2025
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سياسة

بعد ترشيحه للأوسكار، عرض فيلم "من المسافة صفر" بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

 تنظم نقابة الصحفيين عرضًا للفيلم الفلسطيني الطويل "من المسافة صفر"، وهو عبارة عن 22 فيلمًا قصيرًا من صنع مخرجين ومخرجات من غزة، وثّقوا الأحداث داخل القطاع بعد بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023م.
 

فيلم من المسافة صفر 

 ويعُرض الفيلم الساعة الخامسة مساء الأربعاء المقبل 29 يناير بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمقر النقابة، وبحضور عدد من صناع الفيلم.

 فيلم "من المسافة صفر" تم اختياره ضمن القائمة الطويلة للمنافسة على جائزة أوسكار كأفضل فيلم دولي بالدورة السابعة والتسعين للجوائز المرموقة عالميًا.

وشارك الفيلم في سلسلة من المهرجانات السينمائية في مصر والأردن وتونس والجزائر والسويد ورومانيا وإيطاليا وبريطانيا، خلال العام 2024، ونال خلالها عدة جوائز.

 

صمود الشعب الفلسطيني 

 وقالت النقابة في بيان: "كما أبهرنا الصمود الفلسطيني في مواجهة العدوان، ها هو الإبداع الفلسطيني يبهرنا عندما يُخرج لنا من تحت جحيم القصف مجموعة من اللوحات السينمائية الفريدة، تشتبك مع الحياة والموت في غزة من المسافة صفر لتضعنا على نفس المسافة مما يحدث هناك".

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