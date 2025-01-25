السبت 25 يناير 2025
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رياضة

جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات اليوم

جروس
جروس

 منح السويسري  كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين راحة اليوم السبت من التدريبات، ومن المنتظر أن يستأنف الفريق مرانه غدًا الأحد استعدادًا للقاء الجونة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لمواجهة نظيره الجونة، يوم الإثنين المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

 وتنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في استاد القاهرة الدولي. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

 وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

وخسر الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1  في المباراة التي أقيمت  في ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

 

وسجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

 

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد  17 نقطة. 

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