الدفاع الشعبي والشئون المعنوية تنظمان زيارة لوفد الإعلاميين وطلبة الجامعات لقيادة قوات المظلات

استقبلت قيادة قوات المظلات وفدًا يضم عددًا من الإعلاميين وطلبة الجامعات، وذلك فى إطار الدور التوعوي الذى تقوم به قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى الوعى المجتمعى وإطلاع مختلف فئات الشعب على ما تمتلكه القوات المسلحة من إمكانات وقدرات تمكنها من الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساته.

وبدأت الزيارة بكلمة اللواء أحمد زكى أحمد قائد قوات المظلات رحب خلالها بالحضور، كما أشار إلى الجهود التى يبذلها رجال قوات المظلات للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى.

معرض لطائرات "الدلتا"

وتضمنت الزيارة المرور على معرض لطائرات "الدلتا "، ونماذج من المظلات المستخدمة خلال تنفيذ مختلف المهام، كما شاهد الوفد عددًا من الأنشطة التخصصية ذات الطابع الإحترافى التى ينفذها رجال المظلات عكست المستوى الراقي للقوات الخاصة طبقًا لطبيعة المهام التى يكلفون بها.

وتابع الوفد عددا من الأنشطة التدريبية التى يقوم بها رجال المظلات بميدان الاقتحام الجوي المزود بأحدث وسائل التدريب التى تسهم فى الارتقاء بمعدلات الأداء القتالى للقوات.

الأنشطة التدريبية لقوات المظلات

وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن اعتزازه وتقديره بتلك الزيارة التى أتاحت لهم مشاهدة جانب من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات وما يبذلونه من جهود للحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية القتالية مما بعث فى نفوسهم رسائل الطمأنينة بما تمتلكه القوات الخاصة من كفاءة قتالية تمكنها من الحفاظ على أمن الوطن واستقراره تحت مختلف الظروف، وذلك ضمن منظومة العمل المتكاملة للقوات المسلحة.

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