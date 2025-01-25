اللاهوت الأسقفية تختتم ورشة كتابة السير الذاتية المسيحية

اختتمت كلية اللاهوت الأسقفية ورشة تدريبية بعنوان "كتابة السِّيَر الذاتية المسيحية في مصر"، بالتعاون مع مشروع قاموس السِّيَر الذاتية للمسيحيين بإفريقيا (DACB) التابع لجامعة بوسطن. أُقيمت الورشة في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بحضور الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والمهندس شادي منير، عميد الكلية.

توثيق التاريخ المسيحي

وأعرب الدكتور سامي فوزي في كلمته عن شكره العميق لكلية اللاهوت الأسقفية على جهودها المتميزة في دعم الطلاب وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لخدمة الكنيسة والمجتمع. كما أثنى على إسهامات الدكتورة ميشيل سيج، المدير التنفيذي لمشروع DACB بجامعة بوسطن، لدورها البارز في خدمة التعليم ودعم توثيق التاريخ المسيحي.

استمرت الورشة لمدة خمسة أيام، وركزت على تدريب المشاركين على منهجية كتابة السِّيَر الذاتية للشخصيات المسيحية المؤثرة في تاريخ الكنيسة بمصر. تناولت الورشة أساليب جمع المعلومات بدقة، مع التركيز على إبراز الجوانب الروحية والتاريخية في حياة تلك الشخصيات.

وهدفت الورشة إلى تعزيز مهارات الكتابة الأكاديمية لدى الطلاب، خاصة في مجال السِّيَر الذاتية، مما يسهم في توثيق التاريخ المسيحي بمصر وإبراز إسهامات الشخصيات التي كان لها دور كبير في نشر الإيمان وخدمة المجتمع.

تعد هذه الورشة خطوة مهمة نحو توثيق التراث المسيحي في مصر وإفريقيا، ودعم الجهود الأكاديمية التي تسعى للحفاظ على هذا التاريخ ونقله للأجيال القادمة.

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