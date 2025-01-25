السبت 25 يناير 2025
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رياضة

هل يلحق ناصر ماهر بمباراة الزمالك والجونة؟

ناصر ماهر، فيتو
ناصر ماهر، فيتو

يخضع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدًا الأحد، لفحص طبي تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على إصابته.

وقال مصدر بنادي الزمالك: “هناك صعوبة في لحاق اللاعب بمباراة الجونة ومن المتوقع عودته في لقاء بيراميدز يوم الجمعة المقبل”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره الجونة، يوم الإثنين المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في إستاد القاهرة الدولي. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

وخسر الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1  في المباراة التي أقيمت  في ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

 

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد  17 نقطة. 

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