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ثقافة وفنون

مسلسل القلب الأسود الحلقة 18، تعرف على أسباب تأجيل عرضها

مسلسل القلب الأسود
مسلسل القلب الأسود الحلقة 18

قررت القنوات التركية تأجيل عرض مسلسل القلب الأسود الحلقة 18، وذلك بسبب الحداد على ضحايا تركيا الذين توفوا عقب الكارثة الكبيرة التي وقعت في بولو، وأسفرت عن وفاة 78 شخصًا، وتم إيقاف العديد من البرامج والمسلسلات بشكل مؤقت.

 

أحداث مسلسل القلب الأسود الحلقة 18 

وسوف تشهد أحداث الحلقة 18 من مسلسل القلب الأسود، قرار جيهان بعودته إلى ألمانيا وذلك بعد المشكلات التي واجهها مع عائلته، ولكن بينما تقرأ ملك رسالته، تُسرع إلى جيهان لتمنعه من السفر من أجل إبقاء حبها، فهل تستطيع بالفعل منعه من السفر؟

ومن ناحية أخرى، تدعم سيفيلاي كل من نوح وملك، بينما يتخذ نوح موقفًا صارمًا لمنع عائلة شانسالان من إيذائهم أكثر.

أبطال مسلسل القلب الأسود

يلعب بطولة مسلسل القلب الأسود كل من إيجة أوسلو (صمرة)، أراس آيدن (نوح)، حفصة نور سانجاكتوتان (ملك)، ليلى تانلار (سيفيلاي)، بوراك توزكوباران (جيهان)، إسراء ديرمانجي أوغلو (حكمة)، بوراك سرجين (سامت)، جينكو أوزاك (إيسات)، إلكر أكسوم (تحسين)، بولنت بولات (بنيامين)، عائشة تونابويلي (أنيسة)، غوزده جاغاجي (جانان)، درين إنجه (هاريكا)، دينيز كاراباش (إسما)، فردا إيشيل (سكينة)، وإيشيل يوجيسوي (نيهاييت)، المسلسل من إخراج علي بالجي، ومن تأليف يلدز تونتش.

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