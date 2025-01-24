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دين ودنيا

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

حكم ارتداء النساء
حكم ارتداء النساء للملابس السوداء

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ارتداء الملابس السوداء تعبيرًا عن الحزن أو بسبب الوفاة ليس مأمورًا به في الشريعة الإسلامية، كما أنه ليس محظورًا.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول حكم ارتداء النساء للملابس السوداء أثناء فترة الحداد.  

حكم ارتداء النساء للملابس السوداء أثناء فترة الحدا

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس،  إلى أن المرأة في فترة العدة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، يجب عليها الالتزام بعدم إظهار الزينة أو ارتداء الملابس الملفتة، لكن لا يوجد نص شرعي يلزمها بارتداء ملابس بلون معين، بما في ذلك الأسود.  

أحكام العدة للنساء 

وأضاف: "إذا كان ارتداء الملابس السوداء يعبر عن حالة الحزن والتفجع بشكل طبيعي، فلا بأس به، طالما أنه لا يتنافى مع ضوابط الشرع، كما يجوز لها ارتداء ألوان أخرى بشرط ألا تكون هذه الألوان تعبر عن الفرح أو تلفت الأنظار بشكل مبالغ فيه".  

وأكد أن المطلوب خلال فترة العدة هو أن تعبر المرأة عن حالتها بشكل طبيعي دون تكلف، وألا تتجاوز ضوابط الحداد الشرعية التي تمنعها من إظهار الزينة أو التبرج.

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الإفتاء المصرية الشريعة الإسلامية حكم ارتداء الملابس السوداء شريعة الاسلام دكتور عمرو الورداني دار الإفتاء

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