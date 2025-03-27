الخميس 27 مارس 2025
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دين ودنيا

معارك وغزوات، معركة نهر جيحون وانتهاء الإمبراطورية الساسانية على يد المسلمين

معركة نهر جيحون،
معركة نهر جيحون، فيتو

معركة نهر جيحون، يوصل  القسم الديني في بوابة فيتو، خلال شهر رمضان، تقديم سلسلة من المعارك والغزوات الإسلامية، التي كتب بها المسلمون التاريخ الإسلامي، وساعدت في نشر وإعلاء كلمة الحق، ووصول الإسلام من أدنى الأرض إلى أقصاها.

ونذهب اليوم إلى بلاد ما وراء النهر، ومعركة نهر جيحون التي انتصر فيها المسلمون على جيش الإمبراطورية الساسانية دون قتال. 

 

معركة نهر جيحون

وقعت معركة نهر جيحون في الفترة بين 29 إلى 30 هجرية، بين الجيوش المشتركة للإمبراطورية الساسانية وخانية غوك تورك ضد جيش المسلمين، بقيادة الأحنف بن قيس.

مدينة خراسان - موضوع
خرسان

خراسان

وخراسان هي ثاني أكبر مقاطعة في الإمبراطورية الفارسية الساسانية، التي امتدت إلى ما هو الآن شمال شرق إيران وأفغانستان وتركمانستان، وكانت عاصمتها بلخ، الآن في شمال أفغانستان، وفي عام 651، أسندت مهمة فتح خراسان إلى الأحنف بن قيس وعبد الله بن عامر، فسار عبد الله من فارس وسلك طريقًا قصيرًا عبر الري، ثم سار الأحنف شمالا مباشرة إلى مرو، في تركمانستان الحالية.  كانت مرو عاصمة خراسان وهناك أقام يزدجرد بلاطه، وعندما سمع بتقدم المسلمين، غادر يزدجرد إلى بلخ، فلم تبدِ المدينة أي مقاومة، ودخل المسلمون عاصمة خراسان بدون قتال.

آسيا الوسطى: قصة الإسلام في بلاد ما وراء النهر – الجزء الأول | د. ليلى حمدان
معركة نهر جيحون

انتصار المسلمين وهروب يزدجرد

انتظر الأحنف بن قيس في مرو حتى قدوم التعزيزات من الكوفة، وفي هذه الأثناء، جمع يزدجرد قوة كبيرة في بلخ وسعى أيضًا إلى التحالف مع خان فرغانة، الذي قاد شخصيًا القوات التركية لمساعدة يزدجرد، لكن الأحنف نجح في تفكيك التحالف وسحب خان فرغانة قواته، مدركًا أن القتال مع المسلمين لم يكن فكرة جيدة وقد يعرض مملكته للخطر، وانتصر المسلمون في معركة نهر جيحون وتراجع جيش يزدجرد إلى بلاد ما وراء النهر، ونجا يزدجرد بصعوبة وهرب إلى الصين، في حين دخل المسلمون بلخ، وبهذا انتهت الحرب من الفرس، حيث وصل المسلمون إلى أقصى حدود بلاد فارس. وانتهت الإمبراطورية الساسانية من الوجود.

جيحون (نهر) - ويكيبيديا
نهر جيحون

أصبح يزدجرد هاربًا مطاردًا بعد هزيمته في معركة نهر جيحون، حتى أنه لم يكن قادرًا على جمع جيش آخر، وبعد المعركة، هرب إلى آسيا الوسطى إلى بلاط خان فرغانة، فمن هناك ذهب يزدجرد إلى الصين، ومع ذلك، استمر يزدجرد في التدخل في بلاد فارس، مستخدمًا نفوذه على أعيان ورؤساء بلاد فارس، وبالتالي ظل قوة دافعة وراء التمرد الفارسي. وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان، عاد يزدجرد إلى باختر وتمردت خراسان على الخلافة، لكن عبد الله بن عامر سحق هذا التمرد وهزم قوات يزدجرد.

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