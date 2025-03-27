معارك وغزوات، معركة نهر جيحون وانتهاء الإمبراطورية الساسانية على يد المسلمين

معركة نهر جيحون، يوصل القسم الديني في بوابة فيتو، خلال شهر رمضان، تقديم سلسلة من المعارك والغزوات الإسلامية، التي كتب بها المسلمون التاريخ الإسلامي، وساعدت في نشر وإعلاء كلمة الحق، ووصول الإسلام من أدنى الأرض إلى أقصاها.

ونذهب اليوم إلى بلاد ما وراء النهر، ومعركة نهر جيحون التي انتصر فيها المسلمون على جيش الإمبراطورية الساسانية دون قتال.

معركة نهر جيحون

وقعت معركة نهر جيحون في الفترة بين 29 إلى 30 هجرية، بين الجيوش المشتركة للإمبراطورية الساسانية وخانية غوك تورك ضد جيش المسلمين، بقيادة الأحنف بن قيس.

خرسان

خراسان

وخراسان هي ثاني أكبر مقاطعة في الإمبراطورية الفارسية الساسانية، التي امتدت إلى ما هو الآن شمال شرق إيران وأفغانستان وتركمانستان، وكانت عاصمتها بلخ، الآن في شمال أفغانستان، وفي عام 651، أسندت مهمة فتح خراسان إلى الأحنف بن قيس وعبد الله بن عامر، فسار عبد الله من فارس وسلك طريقًا قصيرًا عبر الري، ثم سار الأحنف شمالا مباشرة إلى مرو، في تركمانستان الحالية. كانت مرو عاصمة خراسان وهناك أقام يزدجرد بلاطه، وعندما سمع بتقدم المسلمين، غادر يزدجرد إلى بلخ، فلم تبدِ المدينة أي مقاومة، ودخل المسلمون عاصمة خراسان بدون قتال.

معركة نهر جيحون

انتصار المسلمين وهروب يزدجرد

انتظر الأحنف بن قيس في مرو حتى قدوم التعزيزات من الكوفة، وفي هذه الأثناء، جمع يزدجرد قوة كبيرة في بلخ وسعى أيضًا إلى التحالف مع خان فرغانة، الذي قاد شخصيًا القوات التركية لمساعدة يزدجرد، لكن الأحنف نجح في تفكيك التحالف وسحب خان فرغانة قواته، مدركًا أن القتال مع المسلمين لم يكن فكرة جيدة وقد يعرض مملكته للخطر، وانتصر المسلمون في معركة نهر جيحون وتراجع جيش يزدجرد إلى بلاد ما وراء النهر، ونجا يزدجرد بصعوبة وهرب إلى الصين، في حين دخل المسلمون بلخ، وبهذا انتهت الحرب من الفرس، حيث وصل المسلمون إلى أقصى حدود بلاد فارس. وانتهت الإمبراطورية الساسانية من الوجود.

نهر جيحون

أصبح يزدجرد هاربًا مطاردًا بعد هزيمته في معركة نهر جيحون، حتى أنه لم يكن قادرًا على جمع جيش آخر، وبعد المعركة، هرب إلى آسيا الوسطى إلى بلاط خان فرغانة، فمن هناك ذهب يزدجرد إلى الصين، ومع ذلك، استمر يزدجرد في التدخل في بلاد فارس، مستخدمًا نفوذه على أعيان ورؤساء بلاد فارس، وبالتالي ظل قوة دافعة وراء التمرد الفارسي. وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان، عاد يزدجرد إلى باختر وتمردت خراسان على الخلافة، لكن عبد الله بن عامر سحق هذا التمرد وهزم قوات يزدجرد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.