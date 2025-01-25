مجموعة TUI العالمية تستهدف زيادة 50 ألفا في عدد السائحين الوافدين لمصر

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة TUI العالمية التي تعد من أكبر منظمي الرحلات السياحية في العالم ومن أكبر شركات الطيران الناقلة للحركة السياحية الوافدة لمصر، استهدافها زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من دول إسبانيا وأمريكا اللاتينية لتصل إلى نسبة تتراوح بين 40 إلى 50 ألف سائح وخاصة أن هذه الدول من أبرز الأسواق السياحية التي يعملون بها.

جاء ذلك خلال لقاء سيباستيان إبل مع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR2025 المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد في دورته الخامسة والأربعين والذي تستمر فعالياته حتى 26 يناير الجاري.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض الدولي للسياحة

واستعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة خططهم المستقبلية من أجل جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق المختلفة، مشيرًا إلى توسع حجم أعمال المجموعة في أسواق آسيا البعيدة وأمريكا اللاتينية وأنهم سيقوموا بالبدء في الترويج لمصر في هذه الأسواق لجذب مزيد من السائحين منهم لزيارة مصر ولا سيما في ظل ارتفاع الطلب السياحي على زيارتها من هذه الأسواق.

كما لفت إلى أنهم سيجرون زيارة لمنطقة الساحل الشمالي للتعرف بصورة أقرب على مقوماتها السياحية حيث أنهم يستهدفون بدء العمل بها والترويج لها في مختلف الأسواق المستهدفة، حيث اقترح الوزير أن يزوروا واحة سيوة عند زيارتهم للساحل الشمالي، وأن يتم دراسة إمكانية دمجها ضمن البرامج السياحية التي يخططون لتنظيمها للسائحين ليكون هناك منتج سياحي متكامل يجمع بين أكثر من مكان ونمط سياحي.



الترويج السياحي لمصر بالخارج

كما أعرب سيباستيان إبل عن رغبتهم في تنفيذ عدد من الحملات الترويجية المشتركة بالتعاون مع الوزارة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر في هذه الأسواق السياحية، وخاصة من خلال إحدى الحملات التسويقية ببعض المواقع الصحفية الإلكترونية والقنوات التليفزيونية في هذه الأسواق، بجانب تنظيم رحلات تعريفية لمجموعات من الصحفيين والإعلاميين، والمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشركات السياحة ووكالات السفر لزيارة مصر والتعرف على مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.



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