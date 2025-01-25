30 مشروعا صناعيا لشباب جهاز تنمية المشروعات في معرض صنع في سوهاج

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية والأهلية وكذلك القطاع الخاص لإتاحة مختلف أنواع الدعم الفني والتسويقي لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية في الصعيد، وذلك بهدف تعزيز قدرتهم على الإنتاج وتطوير مشروعاتهم، وإتاحة الفرص التسويقية لهم في الأسواق الداخلية مما يدعم استمرار تلك المشروعات وتطورها.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة مشاركة عدد 30 مشروعا صناعيا من عملاء جهاز تنمية المشروعات في معرض "صنع في سوهاج" والمقام تحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والذي نظمته الغرفة التجارية في سوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة.

وأوضح رحمي أن الجهاز لديه خطة طموحة للتوسع في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على رفع مستوى الإنتاج بهذه المشروعات الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتطوير قدراتها للمنافسة عالميا، وذلك من خلال تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات بمختلف المعارض التي ينظمها الجهاز أو يشارك فيها بكافة المحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بدعم قطاع المشروعات.

وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يهتم بالمعارض المحلية في المحافظات لتوفير السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة كما يعمل على التركيز على مشاركة أصحاب المشروعات الصناعية والإنتاجية في تلك المحافظات بالعديد من المعارض المحلية او الدولية

مشيرا إلى أن الجهاز يولي التجمعات الإنتاجية والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية أهمية بالغة لاحتياج تلك المشروعات للدعم التسويقي وتعريف المستهلكين على مستوى الجمهورية بمنتجاتهم المتميزة وتأهيلهم أيضا للتصدير ودعم مشاركتهم في المعارض الخارجية

وأضاف رحمي أن فروع الجهاز في المحافظات ستعمل خلال عام 2025 على مضاعفة الخدمات التمويلية وغير المالية لأصحاب المشروعات على مختلف تنوعها والعمل على إتاحة وتيسير مختلف أنواع الخدمات بما فيها التدريبات وإتاحة دراسات الجدوى وتسهيل المشاركة في المعارض، وذلك في إطار خطط عمل الجهاز واستراتيجيته الهادفة إلى تعزيز مجالات المشروعات الصغيرة وتمكين المجتمعات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لشباب تلك المحافظات.

من جانبه، أشاد النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج بالتعاون المثمر والفعال مع جهاز تنمية المشروعات لتسهيل مشاركة 30 من عملاء الجهاز من أصحاب المشروعات الصناعية والإنتاجية في فعاليات المعرض، كواحدة من ضمن الخدمات المتنوعة التمويلية والفنية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات في مختلف أنحاء سوهاج وخاصة المشروعات المتواجدة في المناطق الصناعية والتجمعات والتكتلات الإنتاجية.

وأوضح أبو الوفا أن المعرض يعد فرصة متميزة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لترويج منتجاتهم وتسويقها داخل سوهاج وخارجها، بما يعد فرصة تسويقية متميزة للصناع في المحافظة، وتشجيعا لهم لمواصلة المزيد من الابتكار والتطوير، وتحفيزا لشباب سوهاج على اقتحام مجال العمل الحر وإقامة المشروعات والاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي تتيحها الدولة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن المشاركين في المعرض يحرصون أيضا على عرض المنتجات بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المستهلكين على مختلف تنوعهم.

يذكر أن معرض "صنع في سوهاج" تم افتتاحه مستمر حتى 4 من فبراير، حيث افتتحه اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، ويشارك فيه عدد من أصحاب المصانع والمشروعات الصناعية من مختلف أنحاء سوهاج في عدد كبير من الأنشطة المتنوعة من بينها الأدوات الكهربائية والصناعات الهندسية والبلاستيك والمنتجات الغذائية والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية.

كما نظم الجهاز خلال فاعليات معرض صنع في سوهاج ندوة لنشر فكر وثقافة العمل الحر لتوعية المواطنين بخدمات الجهاز المالية والفنية لتشجيعهم على بدء مشروعاتهم كما استعرضت الندوة عرض قصص نجاح لأصحاب المشروعات من عملاء الجهاز.

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