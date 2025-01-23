الخميس 23 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق توك توك بتهمة دهس شاب في مدينة نصر

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس سائق مركبة "توك توك" بتهمة دهس أحد الأشخاص محدثًا إصابته التى أودت بحياته 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

مصرع شاب صدمه توك توك فى مدينة نصر

 تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوفاة (أحد الأشخاص) بدائرة القسم متأثرًا بإصابته إثر إصطدام مركبة "توك توك" به، واستيلاء قائد المركبة على متعلقاته وهروبه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق- مقيم بدائرة القسم  ومركبة " التوك توك" وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.   

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محكمة جنح مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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