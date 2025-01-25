الكهرباء: 71% نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه خلال الـ3 أشهر الماضية زادت نسبة الإنجاز والتقدم بمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بنسبة 20 % في المرحلة الأولى للمشروع لتصبح نسبة التنفيذ أكثر من 71%.

مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى لـمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي في يونيو المقبل لتبادل 1500 ميجاوات، على أن تدخل المرحلة الثانية حيز التشغيل في ديسمبر 2025 وذلك لتبادل قدرات 3000 ميجاوات، وذلك بإجمالي استثمارات 1.8 مليار دولار.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تولى اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، وانعكس ذلك فى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية.

خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة

وأشار إلى أن الوزارة تعمل علي تحويل مصر مركزا إقليميا للطاقة، من خلال ربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن.

وأكد أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان ومشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا يعدان من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.