وزير الكهرباء: مصر تسعى لزيادة مساهمتها من تلبية الطلب العالمي للهيدروجين

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الهيدروجين الأخضر، طاقة المستقبل، وهناك تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن، في فبراير الماضي اعتمد المجلس الأعلى للطاقة الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وفي 5 مارس الماضي، وافق المجلس على اعتماد الإستراتيجية ونشرها، مضيفًا أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة مصر في تلبية الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر.

زيادة إنتاج مصر من الهيدروجين

وأكد خلال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، أن مصر تسعى لزيادة إنتاجها من الهيدروجين الأخضر بتنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال ضمن إستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقات النظيفة، كما أشار إلى استخدام خلايا وقود الهيدروجين لشحن المركبات الكهربائية، حيث يمكن إنتاج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي من الماء باستخدام الطاقة المتجددة الزائدة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح ثم استخدامه في الموقع في خلية وقود لتوليد الكهرباء اللازمة لشحن المركبات الكهربائية.

وتطرق «عصمت» إلى أهمية تعريف الأجيال الجديدة بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة وتوعيتهم وتنظيم زيارات على أرض الواقع للوقوف على حجم الإنجاز، مشيرًا إلى الاستمرار في أداء قطاع الكهرباء وتلبية احتياجات التوسع في المشروعات، إضافة إلى الكوادر الموجودة بالفعل من مهندسين وفنيين بخبرات كبيرة.

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