دليلك الشامل لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بحضور وتغطية إعلامية عربية ودولية كبيرة للحدث الثقافي الأبرز خلال العام.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ومن المقرر أن يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 أبوابه للجمهور والزوار بدءا من غد الجمعة الموافق 24 يناير الجاري، حيث يستمر حتى يوم 5 فبراير المقبل، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير خاصة مع انطلاق إجازة منتصف العام.

معرض الكتاب 2025

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام 1345 ناشرا و6150 عارضا من 80 دولة مختلفة حول العالم.

مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

خطوط أتوبيسات معرض القاهرة للكتاب

وتأتي خطوط أتوبيسات معرض الكتاب 2025 كالتالي:

جناح الطفل

وخصص معرض القاهرة الدولي للكتاب جناحا للطفل يتضمن العديد من الإصدارات والكتب التي تهم الأطفال وتركز على تنمية مهاراتهم المختلفة، و كذلك خصص المعرض العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للأطفال.

جناح خاص بالكتب المخفضة

وحرصًا على تلبية احتياجات القراء من مختلف الفئات، خصص معرض القاهرة الدولي للكتاب صالة رقم 6 لعرض الكتب المخفضة، وهى سابقة تحدث لأول مرة، تضم هذه الصالة العديد من دور النشر المصرية والعربية التي تعرض كتبًا بأسعار مخفضة.

بالإضافة إلى الصالة المخصصة، يوفر المعرض جناحًا للكتب المخفضة تابعًا للهيئة العامة للكتاب، حيث يتضمن هذا الجناح مجموعة من الكتب في مختلف المجالات تبدأ أسعارها من 5 جنيهات للكتاب الواحد.

وتضمن الأعمال في الجناح المخفض عددا من كتب التراث وكذلك الإصدارات المميزة التي كانت قد أصدرتها في أوقات سابقة حيث يشهد الجناح إقبالا من الزوار.

خدمات معرض القاهرة للكتاب

وحرصت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب على توفير عدة خدمات لزوار المعرض من مختلف الفئات والأعمار، حيث تستقبل هذه الخدمات الجمهور من بداية المعرض وحتى آخر أيامه، ومنها: حجز التذاكر إلكترونيا، الخدمات الطبية، مسارات لكبار السن وذوى القدرات الخاصة، خدمات البريد المصري، ماكينات الصراف الآلي، المطاعم والكافيهات، وغيرها.

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