في ذكرى ميلاد يوسف شاهين وعرض فيلم باب الحديد.. الجمهور حطم دار السينما عقب عرضه وحقق نجاحا بعد بثه في التلفزيون.. ونقاد عالميون يشيدون بالعمل

عُرض فيلم "باب الحديد " فى مثل هذا اليوم فى يناير عام 1958، وهو بطولة هند رستم ــ هنومة بائعة الكازوزة ــ، فريد شوقى ــ شيال المحطة أبو سريع، وحسن البارودى، وكتب السيناريو عبد الحى أديب، وأخرجه يوسف شاهين الذى أدى بنفسه دور قناوى ــ بائع الصحف الأعرج أشهر أدوار الفيلم، ووضع الموسيقى التصويرية فؤاد الظاهرى، وتم تصنيف الفيلم فى المركز الرابع ضمن أفضل مائة فيلم فى السينما المصرية.

ومن كواليس فيلم باب الحديد المعروفة ترشيح الفنان شكرى سرحان لأداء دور قناوى لكنه اختلف مع المنتج على الأجر، فعرض الدور على الفنان محمد توفيق وتم التعاقد معه ثم اختار المنتج يوسف شاهين ــ ولد فى مثل هذا اليوم عام 1926 ــ للدور ويومها أطلق توفيق على شاهين حرامى الدور، كما عرض الدور الذى أداه فريد شوقى ــ أبو سريع ــ على محمود مرسى كوجه جديد مقابل 50 جنيها لكنه اعترض على الأجر أيضا، ثم عرض الدور على صلاح منصور فاعتذر بسبب ظروف سفره ليوافق عليه فريد شوقى.

خسارة مالية وإحباط بسبب الفيلم

لم ينجح فيلم باب الحديد فى البداية وقل الإقبال على شباك التذاكر، وقام الجمهور بتحطيم دار السينما، وتم رفعه من دور العرض بعد طرحه بمدة قصيرة، ما أصاب مؤلفه عبد الحي أديب ومخرجه يوسف شاهين بحالة من الإحباط الشديد والخسارة المادية، إلا أنه بعد عرضه في التلفزيون المصري بسنوات، حقق نجاحا كبيرا، وتم ترشيحه لعدة مهرجانات وجوائز.

نجوم مرشحة أمام هند رستم فى باب الحديد

سافرت هند رستم مع فيلم باب الحديد لحضور مهرجان الأوسكار وصرحت فى حواراتها أن فيلم "باب الحديد" كان سيقدم منه جزءا ثانيا، ولكن المشروع لم يكتمل بسبب إسناد دور "قناوي" إلى الممثل الراحل نور الشريف، فاعترضت هند على الاختيار، ورأت أن المشاهد لم يقتنع بأن الجزء الجديد هو استكمالا للجزء الأصلي.

فيلم انتصار للسينما

أشاد العديد من النقاد العالميين بمستوى فيلم "باب الحديد"، ومنهم جيمى راسل من قناة بي بي سي، الذى أشاد بأداء يوسف شاهين فى دور قناوى، ومنح الفيلم الدرجة القصوى فى استفتاء النقاد، واعتبر أن الفيلم هو "انتصار للسينما".

يوسف شاهين فى باب الحديد

- تسبب إنتاج فيلم "باب الحديد" بوقوف يوسف شاهين أمام محكمة الجنح بتهمة التمثيل! حيث تقدمت نقابة المهن التمثيلية بشكوى ضده للنيابة وذلك لمزاولته مهنة التمثيل دون انضمامه للنقابة أو الحصول على تصريح منها بالتمثيل، ما عرض يوسف شاهين لعقوبة الحبس ثلاثين يوما مع غرامة خمسين جنيهًا.

من الأفلام النصف تجارية

في مجلة الفنون عام 1980 كتب يوسف شاهين الذى وقف لأول مرة أمام الكاميرا فى فيلم “باب الحديد” كممثل عن ذكريات فيلم "باب الحديد تسبب فى خراب بيتى" يقول فيه: عندما بدأت أشق طريقي الصعب لأصبح مخرجا، كان من الصعب تماما أن أبدأ بأي عمل يعتمد على الفكر، أو يعبر عما أريده بالضبط، كما كانت أي محاولة للتجديد في التكنيك تقابل بالضحك والسخرية، لهذا كنت أقبل بعض الأفلام نصف التجارية كي أوفر ما لا أستطيع به أن أنتج لحسابي عملا فنيا متكاملا أرضى عنه، وقد نجحت بالفعل في أن أخرج فيلمي الذي أثار إعجاب المشاهدين وإعجاب النقاد عندنا وكذلك نقاد أوروبا، وأعني به فيلم "باب الحديد".

فريد شوقى ويوسف شاهين وهند رستم فى باب الحديد

وحول اختياره لتمثيل دور قناوى فى “باب الحديد” يقول يوسف شاهين: كان اختياري لأداء دور في الفيلم عن طريق المنتج لم أعرضها ولم أقحمها وكانت أول مرة أمثل فيها، كنت أبحث عن ممثل يؤدي دور قناوي ورحت استعرض أسماء الممثلين وآخذ رأي المنتج الذي فاجأني باختياري لأداء الدور قائلا: لا يقوم بهذا الدور إلا المخرج الذي يخرجه.. واقتنعت بالفكرة ومثلت الدور وكان جزائي أن قدمت إلى المحاكمة لأدائي دورا تمثيليا ولم أحمل عضوية نقابة الممثلين التي تشترط العضوية للتمثيل.

لم أتقاض مليما عن دور قناوى

وقال يوسف شاهين: والحقيقة أنني كنت مقتنعا بهذا الدور.. قررت أن أقوم بتأديته بنفسى، ودور "قناوى" كنت أحس أنه كانت هناك خطورة، لو قام بأدائه ممثل آخر لأنه دور "فظيع"، وبالفعل حدث ذلك ولم أتقاض أجرا عليه ولكن كان أجري من الفيلم كمخرج 2500 جنيه.

وأضاف شاهين: الغريب أنه عندما اكتشفت الفنان محمود مرسي كوجه سينمائي وعرضت عليه القيام بدور أبو سريع وافق لكنه تراجع عندما علم أن أجره عن الدور الذي يعتبر بطولة هو 50 جنيها فقط باعتباره وجها جديدا يطل لأول مرة على الجمهور، وكان هذا أمرا ليس لي دخل فيه فقد كان تقدير المنتج جبرائيل تلحمي، لكن بعد ذلك اعترف أنه فعلا الدور كان أكثر من مناسب للفنان فريد شوقي.

يوسف شاهين فى باب الحديد

وتابع: لم ينجح فيلم باب الحديد عند عرضه، وانهالت عليَّ الكوارث، حجز على عفش بيتي وهرب مني المنتجون، واضطررت أن أعيش ثلاث سنوات أسميها السوداء في حياتي، سلمت بعد ذلك ورفعت الراية البيضاء فأخرجت ثلاثة أفلام ليست سيئة لكنها ليست أبدا الشكل ولا الفكر الذي يعبر عني.

دعوة لإنشاء نقابات عمالية

واصطدم فيلم باب الحديد بوزارة الداخلية فكان السيناريو مهددا بعدم الترخيص، حيث وصل خطاب من إدارة الأمن العام فى وزارة الداخلية يطلب من الرقابة عدم الترخيص للسيناريو ومنع إجازته نهائيا بحجة أن الفيلم يحرض العمال وقتها على إنشاء نقابات للحصول على حقوقهم في مواجهة السلطة، إلا أن الرقابة كانت قد وافقت على السيناريو بالفعل قبل وصول خطاب الأمن العام، لكن يوم عرضه سينمائيًا على الرقابة لإجازته، نشبت معركة كلامية عنيفة بين يوسف شاهين ومندوب وزارة الداخلية، بعدما طلب منع المشهد الذي يتحدث عن ضرورة تكوين نقابة للشيالين لحمايتهم من استغلال البلطجية، إلا أن شاهين أصر على وجوده استنادًا إلى أن القانون يجيز شرعية تكوين النقابات العمالية.

القبض على يوسف شاهين فى محطة مصر

في باب “للفن فقط” كتب الشاعر محمد حمزة في مجلة "الشرطة" عام 2006 تحت عنوان (يوسف شاهين يستنجد بالشرطة) يتذكر فيه كيف تم القبض على يوسف شاهين أثناء تأديته شخصية قناوي في فيلم "باب الحديد" يقول فيه: أثناء تصوير المخرج يوسف شاهين لفيلم باب الحديد -الذي يقوم بتمثيله وتصويره وإخراجه- وقعت حادثة طريفة يتذكرها دائما يوسف شاهين في جلساته الخاصة والعامة فهو يحكى ويقول عنها: بينما كنت أستعد للخروج من إحدى عربات القطار المعطلة بمخزن القطارات القريب من محطة مصر فوجئت بأحد الجنود المعينين للحراسة في هذه المنطقة يلقى القبض علي، حيث كنت ارتدي ملابس مهلهلة ملطخة بالشحومات والزيوت بالرغم من أننى قلت له إننى يوسف شاهين، فرد الجندى مين يوسف شاهين ده؟ قلت له: مخرج سينمائى. رد الجندي: يعنى إيه مخرج؟

مشهد من باب الحديد

ويكمل يوسف شاهين: اقتادنى الجندى إلى المكان الذي يتم فيه وضع المشبوهين في محطة مصر، هنا صرخت بأعلى صوتى: أنا عايز الضابط هاتوا لى الأمن، وسمع فريق العمل بالفيلم صرختى فقاموا بالاتجاه إلى مكتب ضابط المحطة، والذي حضر سريعا إلى المكان الذي كنت موجودا به وسط المتسولين والمشبوهين، وقام الضابط بالاعتذار لى لعدم معرفة الجندى بشخصيتى؛ لأنه كان مستجدا من القرية، وقام الضابط بدعوتى على كوب شاى في مكتبه فقلت له: "أشكرك على دعوتك، إلا أنها سوف تتسبب في تعطيل التصوير نصف ساعة على الأقل، لكن الدعوة أرحم من تعطيل التصوير وأنا مقبوض علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.