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رياضة

موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش

يحتضن ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي اليوم السبت.

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش في قائمة مانشستر سيتي لمباراة اليوم ضد تشيلسي، وفقا لتصريحات المدرب بيب جوارديولا أمس قبل المباراة المرتقبة ومن المتوقع تواجد عمر مرموش على دكة البدلاء في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، جفارديول، أكانجي، نونيز.

خط الوسط الدفاعي: جاك جريليش، كوفاسيتش.

خط الوسط الهجومي: فيل فودين، كيفين دي بروين، سافيو.

خط الهجوم: هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
 

تنطلق مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي 


تذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس.

وفاز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب على تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الأولى من هذا الموسم، بهدفين دون رد.

ويعاني مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، من سوء النتائج في مختلف البطولات، وتحديدًا بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

من جهة أخرى، أكد المدرب بيب جوارديولا مدرب السيتي جاهزية النجم المصري عمر مرموش للمشاركة في مباراة اليوم ضد تشيلسي، بعد 48 ساعة من انتقاله رسميًا إلى حامل اللقب قادمًا من فرانكفورت.

وقال بيب جوارديولا إن اللاعبون الجدد عمر مرموش وفيتور ريس وعبد القادر خوسانوف سيتواجدون  في تشكيلة الفريق استعدادًا لظهورهم الأول مع الفريق  مع سعي مانشستر سيتي لاستعادة المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

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