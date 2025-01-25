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النقل: تشغيل مونوريل شرق النيل بالركاب رسميا في هذا الموعد

مونوريل شرق النيل
مونوريل شرق النيل
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انتهت الهيئة القومية للأنفاق من كافة الاستعدادات الخاصة بتشغيل مونوريل شرق النيل رسميا بالركاب خلال الفترة القادمة، وذلك فور الانتهاء من اختيار الشركة المشغلة لمشروع المونوريل.

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل 

على صعيد آخر من المتوقع أن يتم التشغيل بالركاب خلال  الشهور الخمسة القادمة وقبل نهاية النصف الأول من العام الجديد على أن تكون بداية التشغيل بطاقة 500 راكب للقطار.

وقالت المهندسة سالي الطحان مدير مونوريل شرق النيل إن المشروع يغطى أماكن التجمعات السكانية الأمر الذي يزيد من أهمية المشروع.

مدير مونوريل شرق النيل 

وأكدت أنه يتكامل مع كافة وسائل النقل الأخرى حيث يتقاطع مع الخط الثالث للمترو بمحطة مترو الاستاد، ومحطة القطار الكهربائي الخفيف بالعاصمة الإدارية.

ويتكون المونوريل من 8 عربات ومن المقرر ان يستوعب 500 راكب فى المرحلة الأولى يرتفع العدد الى 1000 راكب بعد ذلك.

وأكدت الطحان أن جميع الأعمال الإنشائية بمونوريل شرق النيل انتهت وخلال الشهور القادمة سيتم التشغيل بالركاب 

كما أكدت أن المشروع يقدم خدمات نقل نظيفة وصديقة للبيئة ويمتاز عن غيره بكونه يتفادى كافة الاختناقات المرورية.

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الخط الثالث للمترو الهيئة القومية للأنفاق القطار الكهربائي الخفيف القطار الكهربائي الثالث للمترو التجمعات السكانية

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