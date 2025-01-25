القبض على قاتل نجل عمه في قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، المتهم بفتح النار على نجل عمه وقتله بسبب مشاجرة على خلافات الميراث في قرية أبوشوشة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمقتل “إ.ش”، 35 عامًا، بطلق ناري في قرية أبوشوشة مركز أبوتشت.

وبعد الفحص تبين أن مرتكب الواقعة نجل عم المجني عليه يُدعى “ش”، يبلغ من العمر 32 عامًا، قتله بطلقات نارية بسبب مشاجرة على منزل ميراث بينهما في قرية أبوشوشة مركز أبوتشت.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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