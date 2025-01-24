القبض على المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ببيع شقق وهمية في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ببيع شقق وهمية لهم وآخرين بحجة تشغيل أموالهم في قطع غيار الجرارات، داخل قرية أبو مناع غرب مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ فى قنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بتحرير عدة محاضر من بعض الأشخاص يتهمون شخصًا بالاستيلاء على أموالهم داخل قرية أبو مناع غرب مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين أن المتهم يُدعى ن، من قرية أبومناع غرب والبلاغات المقدمة ضده تخص فئة نصب عليهم ببيع شقق وهمية لهم وأخرى استولى على أموالهم بحجة تشغيلها في قطع غيار الجرارات والتي بلغت تكلفتها حتى الآن 10 ملايين جنيه تقريبا.

تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.