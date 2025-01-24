الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

القبض على المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ببيع شقق وهمية في قنا

القبض على متهم،فيتو
القبض على متهم،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ببيع شقق وهمية لهم وآخرين بحجة تشغيل أموالهم في قطع غيار الجرارات، داخل قرية أبو مناع غرب مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ فى قنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بتحرير عدة محاضر من بعض الأشخاص يتهمون شخصًا بالاستيلاء على أموالهم داخل قرية أبو مناع غرب مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين أن المتهم يُدعى ن، من قرية أبومناع غرب والبلاغات المقدمة ضده تخص فئة نصب عليهم ببيع شقق وهمية لهم وأخرى استولى على أموالهم بحجة تشغيلها في قطع غيار الجرارات والتي بلغت تكلفتها حتى الآن 10 ملايين جنيه تقريبا.

تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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