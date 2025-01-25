السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم السبت 25-1-2025 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار على هذه المناطق اليوم

طقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   12  ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08  ودرجة الحرارة العظمى 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 24

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 25


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم السبت درجات الحرارة اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 25 - 01 -2025

درجات الحرارة غدا السبت 25- 01- 2025 في مصر

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

طقس الغد، شبورة كثيفة على هذه الطرق

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار على هذه المناطق اليوم
ads

الأكثر قراءة

البسلة تتراجع لـ 16 جنيهًا، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

لم تعتمد على شوجر دادي وانحنى أمامها ملوك، منى الشاذلي تدافع عن أم كلثوم بعد تداول صورة مسيئة لها (فيديو)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، الجمبري يبدأ من 170 جنيها والبلطي بـ 68

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الموز المستورد يبدأ من 40 جنيها

دخان كثيف ملوث فوق الخرطوم، الأقمار الاصطناعية ترصد كارثة

كائنات خطرة تغزو جسد رجل وتصيب طبيبه بالذهول (فيديو)

محمد صلاح VS سام مرسي، ليفربول في مواجهة نارية أمام إبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

منوعات

المزيد

بعد الشقوق الإثيوبية، تحذير من انفصال وتفكيك إفريقيا وظهور محيط جديد وقارة نوبية

كائنات خطرة تغزو جسد رجل وتصيب طبيبه بالذهول (فيديو)

طول المدرج 500 متر فقط، مضيفة تكشف أكثر المطارات خطورة في العالم

انهيار مفاجي لمبنى سكني في مدينة قونيا وسط تركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

عمر مرموش على رأسها، قائمة أغلى الانتقالات للاعبين المصريين تاريخيًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية