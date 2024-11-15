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خارج الحدود

البنتاجون يعترف بصعوبة تخصيص الأسلحة المتبقية لأوكرانيا قبل رحيل بايدن

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج إن وزارة الدفاع الأمريكية تواجه مهمة صعبة للغاية من أجل التمكن من تخصيص الأسلحة المتبقية لـأوكرانيا قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن.


وقالت في إفادة صحفية يوم الخميس تعليقًا على قدرة البنتاجون على تخصيص 7.1 مليار دولار من الأسلحة لكييف كجزء من الميزانية المتبقية قبل مغادرة بايدن: "لدينا الكثير من العمل الشاق الذي يتعين علينا القيام به لتحقيق ذلك".

وأضافت سينج أن الولايات المتحدة تتوقع نقل الأسلحة إلى أوكرانيا على فترات منتظمة بناء على الموارد المتاحة في المستودعات العسكرية الأمريكية.

هذا وأفادت وكالة "رويترز"، يوم الأحد الماضي، بأن البيت الأبيض كشف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش قضية استمرار مساعدة أوكرانيا شخصيا مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ومن جانبه، أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى "جهود هائلة" لتعويض المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

الجدير ذكره أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب وعد في وقت سابق بأنه قادر على التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني. وبالإضافة إلى ذلك، فقد صرح مرارا أنه قادر على حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد. وأشار الجانب الروسي إلى أن هذه مشكلة معقدة للغاية ولا يمكن حلها بهذه البساطة.

بالإضافة إلى ذلك، انتقد ترامب في أكثر من مناسبة النهج الأمريكي تجاه الصراع في أوكرانيا، ووصف زيلينسكي أيضا بـ "التاجر" الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدة بمليارات الدولارات يقتنصها من واشنطن.

 

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