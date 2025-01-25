السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 25 - 01 -2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء على فترات متقطعة.
 

txt

درجات الحرارة غدا السبت 25- 01- 2025 في مصر

txt

حالة الطقس غدًا السبت 25- 01- 2025 بمحافظة البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئ على  جنوب البلاد، شديد للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:13

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الطقس اليوم الطقس اليوم السبت الطقس

مواد متعلقة

درجات الحرارة غدا السبت 25- 01- 2025 في مصر

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

طقس الغد، شبورة كثيفة على هذه الطرق

تحذير من الملاحة البحرية بالبحر الأحمر اليوم وهذه سرعة الرياح

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-1- 2025 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24 - 01 - 2025
ads

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين بالتعدي على عبد الحليم علي في المقطم

بسبب فيديو القبلة، الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

رسميا، الأهلي يعلن تعاقده مع السلوفيني نيجك جراديشار

موعد وصول السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي الجديد للقاهرة

مشاجرة بين السيدات داخل نادي الجزيرة بسبب لهو الأطفال

مخالفة الذوق العام، تعرف على عقوبة أنغام وعبد المجيد عبد الله في القانون السعودي (فيديو)

منوعات

المزيد

طول المدرج 500 متر فقط، مضيفة تكشف أكثر المطارات خطورة في العالم

انهيار مفاجي لمبنى سكني في مدينة قونيا وسط تركيا (فيديو)

مصرع وإصابة 15 شخصا فى انفجار داخل مصنع ذخيرة بالهند

انتشار وفاة الأطفال في المغرب، المملكة تكشف الأسباب الكاملة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 24-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

عمر مرموش على رأسها، قائمة أغلى الانتقالات للاعبين المصريين تاريخيًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل كان معراج النبي ﷺ غير حقيقي وكان منامًا؟ رد حاسم من يسري جبر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية