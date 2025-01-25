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رياضة

يسع 115 ألف متفرج، المغرب يكشف موعد استكمال بناء أكبر ملاعب كأس العالم

فوزي لقجع رئيس الاتحاد
فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فيتو

كأس العالم 2030، قال فوزي لقجع، رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2030 في المغرب، الأربعاء، إن المغرب يهدف إلى استكمال بناء ملعب يتسع لـ115 ألف مقعد في بنسليمان بالقرب من الدار البيضاء بحلول عام 2027، أي قبل ثلاث سنوات من إقامة كأس العالم التي يستضيفها بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

 

تكلفة بناء ملعب بنسليمان

وبحسب وكالة “رويترز”، قالت الحكومة المغربية إن «تكلفة بناء الملعب، الذي يعد أحد أكبر الملاعب في العالم، ستصل إلى خمسة مليارات درهم مغربي (500 مليون دولار)».

بدوره، قال فوزي لقجع لأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء إن «المغرب يهدف إلى استكمال تحديث وتوسعة ملعبي الرباط وطنجة خلال الشهرين المقبلين».

ملعب طنجة الجديد بالمغرب، فيتو
ملعب طنجة الجديد بالمغرب، فيتو

ملاعب أمم إفريقيا 2025

وبعد أن يستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية في ديسمبر (كانون الأول)، سيبدأ العمل في ملاعب المدن المضيفة لكأس العالم وهي أغادير ومراكش وفاس.

 

زيادة القدرة الاستيعابية للفنادق

ويعمل المغرب على زيادة القدرة الاستيعابية للفنادق، وتوسيع شبكة القطارات عالية السرعة جنوبًا إلى مراكش، وتوسيع حجم المطارات في الدار البيضاء وطنجة والرباط وفاس قبل كأس العالم 2030.

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كأس العالم 2030 فوزى لقجع كأس العالم لكرة القدم 2030 المغرب الدار البيضاء اسبانيا البرتغال

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