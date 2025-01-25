الطمع السبب، مختار مختار يكشف سبب تأخر إعلان صفقات الأهلي

صرح مختار مختار، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، إن إدارة النادي تعمل على تدعيم صفوف الفريق بشكل مستمر، والعمل لم يبدأ في وقت متأخر.

وأضاف مختار في تصريحات تلفزيونية: النادي الأهلي بدأ العمل على الصفقات في شهر يناير، وكنا قد أنهينا التعاقد مع العديد من اللاعبين، والأندية طلبت أرقاما مالية كبيرة.

وتابع أنه كان هناك طمع من جانب الأندية في النادي الأهلي، موضحًا أنه رغم الاتفاق على كل شيء مع الأندية حدثت أمورا غريبة، وتوقفت تماما، وكانت هناك مغالاة غير طبيعية من جانب الأندية.

وأردف مختار: كنا قد أنهينا التعاقد مع 3 صفقات في فترة انتقالات يناير، لكن الأمور توقفت في بداية الشهر، لأننا كنا قد أنهينا الأمور في شهر ديسمبر.

وأشار إلى أن الأهلي كان قد أنهى التفاوض مع صفقة مقابل 2 مليون يورو، والفريق طلب 4 ملايين يورو ووافقنا، لكن بعد ذلك طلبوا 8 ملايين يورو، وتوقف كل شيء في الصفقات.

فيما أكد أن هناك صفقة أخرى جيدة قريبة من الإعلان، مبشرًا جمهور النادي بمزيد من المفاجآت في الفترة القادمة.

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