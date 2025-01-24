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حوادث

عبد الحليم علي يحرر محضرا ضد جيرانه في المقطم

عبد الحليم علي، فيتو
عبد الحليم علي، فيتو

حرر عبد الحليم علي نجم نادى الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بفريق مودرن سبورت، محضرا بقسم شرطة المقطم، ضد جيرانه فى العقار واتهمهم بسبه وقذفه بسبب خلافات على أسانسير العقار.

عبد الحليم علي يحرر محضر ضد جيرانه فى المقطم

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من عبد الحليم علي نجم نادى الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بفريق مودرن سبورت، يفيد ننشوب مشادة كلامية مع بعض جيرانه بعقار محل سكنه بسبب خلافات بينهم على الاسانسير، وقيامهم بتوجيه له بالسب والقذف.

 

وتم تشكيل فريق بحث وتحرى للوقوف على ملابسات البلاغ.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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عبد الحليم علي يحرر محضر عبد الحليم علي نادي الزمالك عبد الحليم علي يحرر محضر ضد جيرانه

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