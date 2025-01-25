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صاحب فكرة تشغيل البوتاجاز بالماء بدلا من الوقود يجري تجربة عملية لاختراعه (فيديو)

صاحب فكرة تشغيل البوتاجاز
صاحب فكرة تشغيل البوتاجاز بالماء، فيتو

أجرى الشاب محمد عبد الله، من محافظة قنا  تجربة عملية لتشغيل بوتاجاز يعمل بالماء بديلًا عن الوقود.

 

الحاجة أم الاختراع 

ورصدت فيتو في بث مباشر التجربة وقال محمد عبد الله، إنه صاحب أول فكرة عمل بوتاجاز بغاز الهيدروجين والماء، بديلًا عن الغاز والأسطوانات، مشيرًا إلى أن الفكرة رغم بساطتها لكنها صعبة التنفيذ.

وشرح “محمد” الفكرة قائلًا: “يتم تقطيع ألواح استانلستين بشكل معين حتى عندما تتساقط عليها المياه تتحول إلى غاز هيدروجين”.

وأضاف أن الفكرة كانت تراوده منذ الصغر وتحديدًا في فترة الثانوية العامة، خاصة وأن لديه خبرة كبيرة ومهارة في مجال الهيدروجين بعد أن قام بعمل بوتاجاز يعمل بالماء ولمبة لحام.

وأوضح أنه تم تطوير البوتجاز من خلال استخدام فواني أضيق في الفتحات وتناسب الغاز وهي عبارة عن قطعة استلستين مصنوعة علي ماكينات "سي إن سي" صغيرة جدا لا تري بالعين المجردة الفتحات.

 

تكلفة الجهاز القناوي

وتابع محمد عبد الله: "تكلفة الجهاز والذي يتكون من عدد من القطع منها القطعة التي الموجودة أعلى سطح الجهاز وهي التي تم استيرادها من الخارج بحوالي 35 دولارا وتصل إلى 150 دولارا بعد الجمارك والشحن لكنني عرفت كيفية تصنيع تلك القطعة بحوالي 2000 جنيه مصري ".

واستكمل محمد شرح الجهاز قائلا: “الواح من الاستلنس 15 سم في 15 سم ليصل إلى 120 لوحة تقريبا وتم رصها بهذا الشكل الموضح وخزان مياه بحيث تصل المياه لتتحول إلى غاز الهيدروجين وبعدها لتتحرك الي الفلتر للتنقية وبعدها تشعل البوتاجاز أو لمبة اللحام وهذا يعتبر إنجازا أن يكون لدينا جهازان في جهاز واحد لمبة لحام وبوتاجاز منزل”.

 

آمن جدا على أهل البيت

وأشار إلى أن الجهاز آمن جدا على الأسرة والبيت، وحتى إذا حدث تسريب للغاز فهذا ليس خطرا فغاز الهيدروجين ليس سامًّا.

وأكد أن تكلفة البوتاجاز ولمبة اللحام لن تتعدى المبالغ الكبيرة التي يتم دفعها في الأجهزة الحالية لذا سيكون هذا الجهاز بشرة خير وموفرا للأسر في المستقبل.

وواصل حديثه قائلا: "الجهاز يعمل بلتر ماء ويكفينا لمدة شهر ونصف تقريبا، ونحن بدأنا أولي الخطوات وسنكمل حتى تصل الفكرة بشكل جيد للجميع".

جهاز لحام في بوتاجاز

وأشار إلى أن المياه المستخدمة في الجهاز لا تحتاج إلى نوعية معينة بالعكس يمكن استخدام أي نوع مياه حتى لو مياه صرف ويتم تحويلها إلى غاز هيدروجين ويتم الكشف كل 7 أشهر تقريبا للاطمئنان على خزان المياه.

وأكد أن اللحام أسعاره مرتفعة جدا وتصل تقريبا الي 700 جنيه سعر الأسطوانة ويتم تغيرها كل 4 أيام تقريبا لأصحاب الورش وهذا بالنسبة لهم موفر جدًّا.

واستطرد: "وجدت تطبيق لتلك الفكرة في مختلف دول العالم لكن في مصر كنت أول شخص في تلك الفكرة ويمكن تطبيقها بأقل الأسعار وأرحب بتعليم الشباب الفكرة لكن سوف أحتفظ لنفسي بالجزء الهام الذي يضمن حقوق ملكيتي للفكرة".

واختتم: "نأمل أن تصل إلى الفكرة إلى أصحاب المصانع في مصر والوطن العربي، خاصة أن تنفيذ الفكرة في مصر والوطن العربي لا يتكلف سوى 5 آلاف جنيه".

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قنا قناوى محافظة قنا محمد عبدالله فيتو

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