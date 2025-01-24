شاهد، حلقات الفروسية في العصاري احتفالا بمولد أبوالعباس الدندراوي بقنا

احتفل أهالي قرية دندرة التابعة لمركز ومدينة قنا، بمولد الشيخ أبوالعباس الدندراوي بحلقات المرماح.

الفروسية في صعيد مصر

وتعد الفروسية في صعيد مصر شيمة يحتفظ بها الصعايدة ويتوارثونها والكثير منهم يعشق ركوب الخيل وتربيته بحسب قدرة كل عائلة أو قبيلة، وامتلاك عدد من الخيول العربية الأصيلة دليل على أصالة وشهامة القبيلة أو العائلة.

وتشتهر حلقات الفروسية في العصاري وعلى الأراضي الزراعية، حيث يخرج الشباب مرتدين جلبابهم الصعيدي وبيدهم الزانة راكبين خيولهم، ويركز كل شخص منهم على حدة لعمل التربيعة والمشلاة وفتح الصابية للخيالة الكبار.

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