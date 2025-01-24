الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

التحريات تكشف تفاصيل حريق جيم فى عين شمس

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 أمرت نيابة عين شمس بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة جيم نشب به حريق في شارع العشرين، وأسفر عن إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل جيم بمنطقة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ودفعت بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف.

وكشفت التحريات اشتعال النيران في صالة جيم بالطابق الثاني للعقار رقم 6 المكون من 4 أدوار، وأسفر عن إصابة شخص بحروق تم نقله إلى مستشفى السلام.

 

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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