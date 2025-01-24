الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

محمد عادل فتحي يرحب بانضمامه للجنة تطوير لائحة اتحاد الكرة

المهندس محمد عادل
المهندس محمد عادل فتحي

وجه المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على الكرة، الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على قرار المجلس باختياره ضمن اللجنة التي تم تشكيلها لتطوير لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة المصري.

وأكد عادل فتحي أن تشكيل اللجنة بما تضمه من قامات محترمة، خطوة نحو تطوير منظومة الإدارة الكروية في مصر، مرحبا بالعمل على تطوير اللائحة مع اللجنة والخروج بأفضل تصور ممكن لعرضه على الجمعية العمومية. 

وكان اتحاد الكرة قد قرر تشكيل لجنة لتطوير لائحة النظام الأساسي للاتحاد؛ استعدادًا للعرض على الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها غير العادي، وتتكون اللجنة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وعضوية كل من: المستشار أحمد حلمي الشريف عضو مجلس الإدارة ومن الخبراء: المهندس أحمد مجاهد الرئيس السابق للاتحاد، ومجدي المتناوي عضو مجلس الإدارة السابق والمهندس محمد عادل فتحي وسمير موسى، ومن الإدارة القانونية بالاتحاد: حسين حلمي ومحمد الماشطة المستشارين القانونيين للاتحاد.

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محمد عادل فتحي اتحاد الكرة المقاولون العرب نادي المقاولون العرب هاني ابو ريدة

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