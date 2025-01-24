الجمعة 24 يناير 2025
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أخبار مصر

الأوقاف والشباب والرياضة تنظمان ندوة "القرآن الكريم منهج هداية" بمعرض الكتاب

ندوة بعنوان القرآن
ندوة بعنوان "القرآن الكريم منهج هداية"
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نظمت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ندوة تثقيفية لواعظات الوزارة بعنوان: "القرآن الكريم منهج هداية"، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين.

ندوة وزارة الأوقاف والشباب والرياضة في معرض الكتاب 

وشارك في الندوة الشيخ أيمن منصور، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، حيث أكد أن القرآن الكريم وصفه الله عز وجل بأوصاف عديدة، أبرزها أنه كتاب هداية، مستشهدًا بقوله تعالى: (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)، وأوضح أن هداية القرآن تمتد لتشمل كل زمان ومجال دون تحديد.

 الواعظة يمنى أبو النصر: أن القرآن الكريم يُعد منهج حياة شامل

وأوضحت الواعظة يمنى أبو النصر، خلال مشاركتها، أن القرآن الكريم يُعد منهج حياة شامل، حيث جاء أول نداء فيه موجهًا إلى الناس كافة، وأشارت إلى أن القرآن يطمئن القلوب ويقدم حلولًا لمختلف مشكلات الحياة.

واختتمت الفعالية بتكريم الطالبة جمانة محمود الشحات من قبل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تقديرًا لإجابتها الصحيحة عن أحد الأسئلة المطروحة في نهاية الندوة.

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