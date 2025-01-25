السبت 25 يناير 2025
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حوادث

حبس 4 متهمين بحيازة 26 كيلو مواد مخدرة بدمياط

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 26 كيلو مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء قبل ترويجها على عملائهم فى محيط محافظة دمياط.

 

وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
 

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة على دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة دمياط عن ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة  ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى بدون ترخيص  عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لهم معلومات جنائية").

 

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والاسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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