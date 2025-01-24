الجمعة 24 يناير 2025
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مصرع وإصابة 15 شخصا فى انفجار داخل مصنع ذخيرة بالهند

الاطفاء الهندي،فيتو
الاطفاء الهندي،فيتو

تسبب انفجار في مصنع للذخيرة غرب الهند،  اليوم الجمعة، فى مصرع 8 أشخاص على الأقل، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن السلطات المحلية.

انفجار مصنع للذخيرة في غربي الهند

ووقعت الحادثة صباح الجمعة في ولاية ماهاراشترا في منطقة بهاندارا على مسافة أكثر من 800 كيلومتر من بومباي العاصمة الاقتصادية للهند، وتسبّب بانهيار سقف المصنع.

وقال وزير النقل البري الهندي، إن "الانفجار الذي وقع في مصنع للذخيرة، أدى إلى مصرع ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة سبعة آخرين".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، ديفيندرا فادنافيس، على منصة إكس إن "14 عاملا على الأقل حوصروا داخل المبنى وعمليات الإنقاذ جارية".

كوارث المصانع في الهند  عرض مستمر

وعبر وزير الدفاع الهندي راجناث سينج عن حزن عميق جراء الانفجار.

وتعد الكوارث في المصانع شائعة في الهند، إذ ينتقد خبراء سوء التخطيط والتهاون في تطبيق قواعد السلامة.

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غربي الهند وزير الدفاع الهندي ولاية ماهاراشترا انفجار مصنع الهند

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