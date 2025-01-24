"الصحفيين العرب" يدين اغتيال المصور السوري إبراهيم عجاج

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب اغتيال الزميل إبراهيم عجاج المصور فى الوكالة العربية السورية للأنباء سانا حيث اختطفه مسلحون مجهولون من أمام منزله واقتادوه إلى جهة مجهولة وقاموا بتصفيته يوم 23 يناير 2025.

اغتيال المصور إبراهيم عجاج

وطالب الاتحاد في بيان أصدره اليوم الجمعة كافة الجهات الامنية فى سوريا باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية الصحفيين والاعلاميين في سوريا والعمل على الحفاظ على حرية الصحافة والاعلام ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة وضرورة القاء القبض على الجناه وتقديمهم للعدالة".

وتقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب الى اتحاد الصحفيين السوريين وعائلة الفقيد بصادق المواساة، ويؤكد على وقوفه ودعمه الكامل لجميع الصحفيين والعاملين فى حقل الاعلام فى سوريا والعمل طبقا لما تقتضيه المواثيق والقوانين الدولية والانسانية.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.