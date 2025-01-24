الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

من يحمي عرين الأهلي أمام بيراميدز؟

محمد الشناوي ومصطفى
محمد الشناوي ومصطفى شوبير

 كشف مصدر بالجهاز الفني للأهلي عن اسم حارس مرمي الأهلي فى مباراة بيراميدز المرتقبة بعد غد الأحد فى الدوري، مؤكدا أن السويسري مارسيل كولر استقر على تواجد محمد الشناوي أساسيا فى تشكيلة الأحمر.

قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة فى إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى حين يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا السبت، استعدادا لمواجهة بيراميدز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز بعد غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء بعد غد الأحد، وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو أمس الأول فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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كولر محمد الشناوي بيراميدز والاهلي

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