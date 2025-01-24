تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين في قتل شخص بمدينة نصر

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط قيام مجهولين بالشروع في قتل شخص وإصابته وسرقة متعلقاته بالحي العاشر في مدينة نصر، لتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

مجهولون يتعدون على شخص في مدينة نصر

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إحدى المستشفيات تفيد باستقبالها شخصا مصابا إثر ادعاء مشاجرة بالحي العاشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن المصاب يدعى إبراهيم يبلغ من العمر 38 سنة، مصاب بطعنة نافذة في الصدر وأخرى أسفل الذقن، ويتلقى العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين أن المصاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد مجهولين افتعلوا معه مشاجرة أمام مطعم بالحي العاشر بدائرة القسم، وسرقوا متعلقاته الشخصية وأوراقه الشخصية وفروا هاربين.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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