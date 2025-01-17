الملكة رانيا تلتقي ميلانيا ترامب في فلوريدا(صور)

التقت الملكة رانيا عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السيدة الأمريكية الأولى المقبلة ميلانيا ترامب في فلوريدا.

الملكة رانيا تلتقي ميلانيا ترامب

ونشرت الملكة رانيا، اليوم الجمعة، صورة من اللقاء على صفحتها الرسمية بمنصة "إنستجرام"، مع تعليق جاء فيه: "سررت بلقاء السيدة الأولى المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب في فلوريدا بالأمس ".

الديوان الملكي الأردني يعلق علي اللقاء

من جهته، قال الديوان الملكي الأردني في بيان: "التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله أمس الخميس خلال وجودها في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بالسيدة الأولى المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب".

وأضاف: "خلال اللقاء الذي تبعه غداء أقيم لجلالتها، جرى بحث عدد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها رعاية الأطفال والتعليم".

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