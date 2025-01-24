المصدرين المصريين: فتح أسواق جديدة وزيادة تنوع المنتجات المصدرة عاملين أساسيين لنمو الصادرات

أكد المهندس علي عبدالقادر، نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين “ إكسبولينك”، أن نمو الصادرات يُعد خطوة هامة نحو تحقيق طموحات مصر الاقتصادية وفي تعزيز دورها كلاعب رئيسي في التجارة العالمية لافتا إلي أهمية الاستمرار في تحسين البنية التحتية اللوجستية وتنويع الأسواق والتركيز على جودة المنتجات ما يمكنها من تحقيق نموًا أكثر استدامة في الصادرات مستقبلًا.

نمو الصادرات خطوة هامة نحو تحقيق طموحات مصر الاقتصادية

واشار الى أن فتح أسواق جديدة وزيادة التنوع في المنتجات المصدرة يعدان عاملين أساسيين لتحقيق النمو المستدام في الصادرات.



جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر تحت عنوان “مصر 2025: كيف نصل إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا بحلول عام 2030″، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمستثمرين

رؤية متكاملة لتحسين البيئة التصديرية

وقدم المهندس علي عبدالقادر قدم رؤية متكاملة لتحسين البيئة التصديرية، أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتقديم الحوافز للمصدرين.

مصر تحقق صادرات بقيمة 40 مليار دولار في 2024

واشار عضو مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، إن تحقيق مصر صادرات بقيمة 40 مليار دولار في 2024 انجاز اقتصادي غير مسبوق وتاريخي، كما أنه يعد مؤشرا لنجاح السياسات التسويقية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية كما يظهر التطور الكبير في التصنيع المحلي وتحسن تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

قدرة مصر على تجاوز التحديات

وأضاف أن تحقيق هذا الرقم القياسي يعكس قدرة مصر على تجاوز التحديات ولكنه يتطلب مواصلة العمل على تعزيز القيمة المضافة وتوسيع شراكاتها الدولية لتحقيق نمو نوعي مستدام.

صادرات 2024

وأوضح "عبدالقادر" أن طبيعة نمو صادرات 2024 شهدت مزيجًا من الزيادة في الكمية والتحسن النوعي حيث زادت الكميات المصدرة لبعض السلع الرئيسية مثل الحاصلات الزراعية والمنتجات الكيماوية من جهة ومن جهة أخري تم التركيز على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصدرة من خلال تحسين الجودة.

عبدالقادر: زيادة صادرات 2024 يعكس نجاح السياسات التسويقية لمصر في استغلال الفرص وتطور الصناعة المحلية

وأشار إلى أن هذه الزيادة التاريخية في الصادرات تؤكد على أن مصر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة علي الصعيد الإقليمي والدولي والتي أثرت على حركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف النقل استطاعت تنويع أسواقها التصديرية واستغلال الفرص المتاحة لتوسيع قاعدة صادراتها في عدة قطاعات على رأسها الصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية.

تشجيع المصدرين المصريين بزيادة الدعم من برنامج رد الأعباء والعودة به إلي النسب السابقة

وقال إن المطلوب من الدولة حاليا هو تشجيع المصدرين المصريين بزيادة الدعم من برنامج رد الاعباء والعودة به الي النسب السابقة حيث أن مواصلة نجحهم في زيادة الصادرات يسهم بشكل مباشر في دعم نمو الدخل الوطني من العملات الصعبة".

واشار الى ان زيادة عوائد مصر الدولارية تعد من أهم الأهداف الاقتصادية للبلاد التي تسهم في توفير الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية وتحسين قوة العملة المحلية، مما يؤثر بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام

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