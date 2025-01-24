الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

حماس تسلم أسماء 4 رهائن ضمن صفقة التبادل

حماس
حماس

 أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، لائحة بأسماء أربعة رهائن إسرائيليين سيفرج عنهم، غدًا السبت، ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفاد مسؤول في الحركة الفلسطينية.

 

الرهائن الإسرائيليون

 وقال عضو المكتب السياسي في "حماس" باسم نعيم، الموجود خارج القطاع، في اتصال هاتفي: “اليوم، ستسلم حماس أسماء الأسرى الأربعة ضمن الدفعة الثانية لتبادل الرهائن الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية”.

 

 وبدأت عملية تبادل الأسرى بين "حركة حماس" وإسرائيل، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد ساعات من سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب 15 شهرًا من الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر عام 2023.

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