الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

أنشيلوتي يرد على تجهيز السعودية 300 مليون دولار للتعاقد فينيسيوس

أنشيلوتي، فيتو
أنشيلوتي، فيتو

علّق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على تقارير عرض سعودي ضخم لضمّ النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ورد أنشيلوتي على سؤال أحد الصحفيين بأن السعودية تجهز 300 مليون دولار من أجل التعاقد مع فينيسيوس: “ما أعرفه، ولدي معلومات مباشرة، هو أن فينيسيوس سعيد جدًا هنا ويريد أن يصنع التاريخ هنا. نحن جميعا على هذا الخط”.

يذكر أن عقد فينيسيوس مستمر مع ريال مدريد حتى نهاية عام 2027، ويتضمّن شرطًا جزائيًا بمليار يورو.

لكن موقع "Give Me Sport" الإنجليزي أفاد بأن العرض السعودي سيحطم كلّ الأرقام القياسية، إذ يبلغ 350 مليون يورو.

 

فيما يحل فريق ريال مدريد الإسباني مساء غدا السبت ضيفًا على بلد الوليد ضمن فعاليات الجولة 21 من عمر الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

ويدخل ريال مدريد مباراته القادمة بالدوري بهدف تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في صدارة الليجا وسط منافسة شرسة مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة على اللقب المحلي هذا الموسم.

تاريخ لقاءات ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني


واجه ريال مدريد منافسه في المباراة القادمة بلد الوليد بمسابقة الدوري الإسباني حتى الآن 93 مباراة، فاز الريال في 61 لقاء، وخسر في 14 مواجهة، وتعادل الفريقان في 18 مواجهة.

ونجح ريال مدريد في تسجيل 198 هدفًا بشباك بلد الوليد، بينما سجل الأخير 95 هدفًا بمرمى المرينجي، ويعتبر راؤول جونزاليس هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالدوري برصيد 17 هدفًا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد لم يخسر أمام بلد الوليد في الدوري بآخر 16 مباراة، فاز في 14 وتعادل في لقائين فقط.

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