الجمعة 24 يناير 2025
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إعادة فتح ميناء الغردقة البحري وانتظام الحركة الملاحية بمواني البحر الأحمر

ميناء الغردقة
ميناء الغردقة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

 

إعادة فتح ميناء الغردقة البحري وانتظام الحركة الملاحية بمواني البحر الأحمر 

 

وشدد اللواء محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة على مديري المواني بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية؛ حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

 

كان المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر قد أعلن إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر أمس الخميس؛ نظرًا إلى سوء الأحوال الجوية.

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وأصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر شمال سيناء محافظة البحر الاحمر ميناء الغردقة البحري
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