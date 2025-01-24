العربي 94% والدراسات 89.3 %، تفاصيل العينة العشوائية لامتحانات الإعدادية بالإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الجمعة، أن أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت اليوم بجميع الإدارات التعليمية، وجاءت العينات العشوائية لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية مبشرة جدا.

وأوضح مدير التربية والتعليم بالإسكندرية، أن نسبة العينة العشوائية مرتفعة وتجاوز متوسط النسبة العامة 90 %، حيث بلغت نسبة مادة اللغة العربية 94 %، أما اللغة الإنجليزية فقد بلغت نسبتها 90 %، فيما بلغت نسبة الرياضيات في العينة نسبة 88.5 % وكذلك مادة العلوم 95 %، في حين أن الدراسات الاجتماعية بلغت 89.3 %.

وأكَّد مدير المديرية في تعليماته لمديري عموم الإدارات وجميع لجان تقدير الدرجات ولجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع بالدقة التامة في أعمال التصحيح والمراجعة ومراجعة الجزئيات ورصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني وتغليب مصلحة الطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025.

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