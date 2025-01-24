الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

موقف بيراميدز من عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

 كشفت تقرير صحفي إسباني عن رفض نادي بيراميدز عرضا لإعارة إبراهيم عادل إلى نادي خيتافي الإسباني.

 

بيراميدز يرفض عرض خيتافي 

 وقال موقع ريفيلو الإسباني إن نادي بيراميدز رفض عرضا من خيتافي الإسباني للتعاقد مع الموهبة المصرية إبراهيم عادل.

وأوضح أن العرض الذي قدمه نادي خيتافي الإسباني للتعاقد مع إبراهيم عادل هو إعارة 6 أشهر مقابل 150 ألف يورو مع خيار شراء مقابل 2.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 40% من نسبة البيع المستقبلية.

ويعيش إبراهيم عادل حالة من التألق مع بيراميدز ومنتخب مصر ما جعله محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

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