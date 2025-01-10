الجمعة 10 يناير 2025
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تعليم الإسكندرية تنهي استعداداتها لامتحان نصف العام

عربي أبوزيد مدير
عربي أبوزيد مدير تعليم الإسكندرية، فيتو

 أنهت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسى 2024/2025، لجميع صفوف المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، والتى تنطلق غدًا السبت. 

 قال الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، أن جميع الإدارات الفرعية الـ9 باتت جاهزة اداريا ولوجستيًا للامتحانات التي تنطلق غدًا السبت 11 يناير وتنتهي في 23 من نفس الشهر، وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من 25 يناير على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025.

 

وأكد أبوزيد، على مديري الإدارات، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مشددا ًعلى تكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين الإدارات والأحياء والمرافق الخدمية ومديرية الصحة لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

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