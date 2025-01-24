هيئة الدواء تحذر من التوقف عن تناول هذه الأدوية بشكل مفاجئ

حذرت هيئة الدواء المصرية من التوقف عن تناول بعض الأدوية بشكل مفاجئ.

أدوية يجب التوقف تدريجيًّا عن تناولها

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن بعض الأدوية تحتاج إلى التوقف التدريجي تحت إشراف طبيب خاصة الأدوية المتعلقة بالجهاز العصبي المركزي لأنها تسبب أعراض انسحاب شديدة.

أكدت هيئة الدواء المصرية أن هذه الأدوية منها:

١- مضادات الاكتئاب والذهان

٢- أدوية الضغط والقلب

٣-مشتقات الكورتيزون

٤- العلاجات الهرمونية

٥- أدوية الأرق

٦- الأسبرين في حالة الوقاية من الجلطات

استشارة الطبيب قبل وقف الدواء

ونصحت هيئة الدواء باستشارة الطبيب قبل التوقف عن تناول أي دواء عند الشعور بالتحسن.

فيما وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح عند تناول أدوية مضادات الحموضة​ لتحقيق الاستفادة القصوى منها وكذلك عدم حدوث آثار جانبية منها.

فئات عليها الحذر عند تناول أدوية الحموضة

ونصحت هيئة الدواء المصرية السيدات الحوامل أو المرضعات وكذلك المرضى الذين يعانون من مشكلات صحية في الكبد والكلى والقلب بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أدوية مضادات الحموضة.

كما نصحت هيئة الدواء المصرية المرضي الذين يتبعون نظاما قليل الملح، باستشارة الطبيب لأن مضادات الحموضة تحتوي نسبة عالية من الصوديوم.​

الاتصال على الخط الساخن عند ظهور أعراض جانبية

​كما نصحت هيئة الدواء في حالة ظهور أي أعراض جانبية الإتصال على الخط الساخن 15303.

ما هي مضادات الحموضة؟

ومضادات الحموضة هي أدوية تستخدم لعلاج حرقة المعدة وعسر الهضم وتعمل مضادات الحموضة بسرعة على تقليل كمية الحمض في المعدة لتخفيف الأعراض ولا تعالج مضادات الحموضة الأسباب الكامنة وراء حرقة المعدة وعسر الهضم.

مضادات الحموضة هي دواء يخفف من حرقة المعدة وعسر الهضم حيث تعمل مضادات الحموضة على تحييد الحمض في معدتك عن طريق إيقاف إنزيم ينتج حمضًا لتكسير الطعام للهضم.

ما هي الأعراض التي يخففها مضاد الحموضة؟

تخفف مضادات الحموضة الأعراض التي تسبب حرقة المعدة وعسر الهضم بما في ذلك:

إحساس بالحرقان في الصدر أو المعدة، وخاصة بعد تناول الطعام أو في الليل.

طعم حامضي أو حامض في الفم.

الشعور بالشبع أو الانتفاخ.

ألم خفيف في الصدر.

تساعد مضادات الحموضة في علاج الحالات الآتية:

ارتجاع الحمض أو مرض الارتجاع المعدي المريئي



التهاب بطانة المعدة (التهاب المعدة).



قرحة المعدة.



يمكن لمعظم الأشخاص تناول مضادات الحموضة بأمان ولكن يجب استشارة الطبيب في هذه الحالات:

١-تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم.

٢-حامل أو تخطط للحمل.

٣-تتناول أدوية أخرى.

٤- أقل من 12 عامًا.

٥-تعاني من قصور في القلب.

٦-تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

٧-تعاني من أمراض الكبد أو الكلى.

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