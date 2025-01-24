الجمعة 24 يناير 2025
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إصابة سائقين في مشاجرة بموقف جرجا العمومي في سوهاج

مشاجرة أرشيفية
مشاجرة أرشيفية

شهدت مدينة جرجا بسوهاج مشاجرة بين سائقين في موقف جرجا العمومي ونتج عن ذلك إصابة سائق بطلق ناري والثاني إصابة بجروح في الرأس ونقل المصاب الأول إلى مستشفى سوهاج الجامعى بالكوامل والثاني إلى مستشفى جرجا العام. 

إصابة سائقين في مشاجرة بموقف جرجا العمومي بسوهاج 

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من قـسم شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاجرة بين سائقين بموقف جرجا العمومى بين سائقين من بندار الشرقية بمركز جرجا بسبب مشادة كلامية بين الطرفين. 

 

ونتج عن ذلك إصابة كل من؛ عبد العظيم عايد محمد ادعاء طلق ناري بالفخذ وإصابة السيد عبد الرحيم بجرح بالوجه والرأس، وتم تحويل الأول إلى مستشفى سوهاج الجامعي والثاني إلى جرجا العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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