الجمعة 24 يناير 2025
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نجاح إجراء 185 عملية جراحية كبرى بمستشفى سوهاج العام

إجراء 185 عملية
إجراء 185 عملية جراحية كبري بمستشفي سوهاج العام

 أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن استمرار إجراء العمليات الكبرى بهدف القضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، أنه تم إجراء 185 عملية جراحية بمستشفى سوهاج العام خلال الثلاث أشهر الأخيرة، وشملت العمليات 36 تغيير مفصل ركبة كامل لمرضى ضمن المبادرة كانوا يعانون من عدم القدرة على الحركة، وكذلك إجراء 57 عملية تغير لمفصل الفخذ و17 عملية رباط صليبي و13 مفصل كتف وأخيرًا 62 عملية تثبيت فقرات. 

 

إجراء 185 عملية جراحية كبرى بمستشفى سوهاج العام  

 وأوضح الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفي سوهاج العام  أنه يوميًا يتم إدراج عدد من الحالات ضمن قوائم المستشفى، وذلك نتيجة النجاحات المتتالية في تلك الجراحات وتحقيقها نسب نجاح كبيرة، لافتًا إلى أن المستشفى تسخر جميع إمكانياتها لخدمة مرضى المحافظة على مدار الساعة، مشيرًا إلى الاستمرار في سلسلة من التدخلات الجراحية الكبرى وفق جدول المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالاشتراك مع فريق طبى. 

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