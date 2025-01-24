مصرع عامل سقط من الطابق الخامس بسوهاج

لقى عامل مصرعه أثناء عمله بعقار "تحت الإنشاء" مكون من خمسة طوابق وحال صعود أعلى سقالة خشبية اختل توازنه وسقط أرضًا مما أدى لوفاته بمدينة حى الكوثر بسوهاج.

مصرع عامل لقمة العيش سقط من الطابق الخامس بسوهاج

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من من قسم شرطة الكوثر يفيد بوصول “رزق ف غ”، 39 عاما - عامل إلى مستشفى أخميم المركزي مصابًا “بكسر بالفقرات” ادعاء سقوط من علو وتوفـي عقب وصوله ومقيم مركز المراغة.



وأفاد كل من شاهد الواقعة “أيوب ح ع ح”، 39 عاما - عامل، مقيم مركز المراغة وشقيق المتوفى “فريد”، 34 عاما - حاصل على دبلوم صناعي، مقيم مركز المراغة قرر الأول بأنه أثناء عمله والمتوفى المذكور بعقار "تحت الإنشاء" مكون من خمسة طوابق كائن بدائرة القسم وحال صعود المتوفـى أعلى سقالة خشبية بالطابق الخامس اختل توازنه وسقط أرضًا مما أدى لوفاته وأيد الثاني ما جاء بأقواله ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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