الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

أرتيتا يحسم مصير رحيم سترلينج مع آرسنال

أرسنال
أرسنال

 حسم ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، مصير رحيم سترلينج، الذي يلعب على سبيل الإعارة من تشيلسي، حتى نهاية الموسم الجاري.

مصير سترلينج مع آرسنال 

 وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي، قبل لقاء وولفرهامبتون في البريميرليج: "لا نفكر في قطع إعارة سترلينج أو نيتو خلال الشهر الجاري".


وأضاف: "لا أفضل الحديث عن لاعب بعينه" في إشارة إلى إمكانية التعاقد مع ماتيوس كونيا مهاجم وولفرهامبتون.

وأشار إلى أن آرسنال تأثر هجوميا بعد إصابة بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس، موضحا "لقد افتقدنا هذا الثنائي، فهما عنصران مهمان، وتراجع معدل تهديفنا، وبالتأكيد نبحث عن خيارات بديلة".

وواصل "لقد افتقدنا للخيارات الهجومية، ونسعى باهتمام شديد للبحث عن حل في سوق الانتقالات الشتوية".

ويحتل آرسنال، وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة من 22 مباراة، متساويا مع نوتنجهام فورست، وأمامهما ليفربول في الصدارة برصيد 50 نقطة من 21 مباراة.

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