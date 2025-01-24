الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: التحقيق في واقعة مستلزمات منتهية الصلاحية بوحدة صحية بكفر الشيخ

فرق التفتيش بوزارة
فرق التفتيش بوزارة الصحة، فيتو
ads

 استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني استهدفت محافظة كفر الشيخ، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على إدارة بيلا الصحية، ومستشفى بيلا المركزي، والمركز الطبي ببيلا، ومركز الكراكات، وذلك لرصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

 

شراء أصناف الأدوية والمستلزمات لمرضى تم حجزهم بالعناية المركزة

 وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفريق بدأ جولته بتفقد مستشفى بيلا المركزي، حيث تفقد جميع الأقسام، وتلاحظ أثناء المرور شراء بعض أصناف الأدوية والمستلزمات لمرضى تم حجزهم بالعناية المركزة، وبعض المرضى بالاستقبال، على الرغم من توافر تلك الأصناف بالأقسام، وتم التواصل مع المديرية، لتحويل الفريق الطبي المتسبب في هذه الواقعة إلى التحقيق، كما تلاحظ وجود عجز في أجهزة التنفس الصناعي، وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير الأجهزة وتلافي السلبيات.

وأضاف «عبدالغفار» أنه خلال المرور على قسم العناية المركزة تبين تدوين البيانات بطريقة غير صحيحة، وتم التواصل مع المديرية لتدريب الفريق الطبي على الطريقة الصحيحة للتسجيل الطبي، كما تلاحظ وجود غرفة عمليات غير مفعلة لعدم توريد التجهيزات الخاصة بها، وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير التجهيزات الطبية لتفعيل الغرفة واستغلالها بالشكل الأمثل.

واستكمل «عبدالغفار» أنه تلاحظ عدم وجود ترخيص لمصاعد المستشفى والمولد الكهربائي، وتم التنبيه بعمل التراخيص والصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية في مواعيدها المقررة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته الميدانية في كفر الشيخ بالمرور على "المركز الطبي بيلا" وتلاحظ أثناء المرور تكدس أعداد التمريض داخل المركز، حيث تلاحظ وجود عدد 114 ممرضة داخل المركز، وتم التواصل مع المديرية والتوجيه بتشكيل لجنة لتوزيع التمريض على الأماكن الأكثر احتياجا.

واستطرد «عبدالغفار» أنه تلاحظ نقص في بعض المستلزمات الطبية وتم التواصل مع المديرية لسرعة إمداد الوحدة بالنواقص، كما تلاحظ تراجع أعداد المنتفعات الجدد، مقارنة بالعام الماضي، وتم عمل ندوات لتوعية الفريق الطبي أثناء المرور، وتم التنبيه على الإدارة بعمل تدريب للفرق الطبية.

 

وجود بعض المستلزمات مخزنة بطريقة غير سليمة داخل سكن التمريض

 وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق اختتم جولته في إدارة بيلا الصحية، بالمرور على "وحدة الكراكات الصحية" وتلاحظ وجود بعض المستلزمات مخزنة بطريقة غير سليمة داخل سكن التمريض، وتم التواصل مع المديرية للتحقيق في هذه الواقعة، كما تلاحظ عدم اتباع سياسات واضحة للمضادات الحيوية داخل عيادة الأسنان، والعيادة الخارجية، وتم توجيه فريق الإدارة الصحية لتفعيل السياسات وتدريب الفريق الطبي عليها.

وتابع «عبدالغفار» أنه بالمرور على قسم التعقيم تبين أنه غير مطابق لمعايير مكافحة العدوى، وتم التوصية بتوفير مكان آخر لتلافي السلبيات، وتلاحظ عدم التدوين الكامل لبيانات المرضى في الملفات الطبية، وتم التوصية بتدوين كافة البيانات، والتأكيد على المديرية بعمل تدريبات على التسجيل الطبي.

وزير الصحة ينعى طبيب جراحة قلب توفي أثناء عمله بمعهد ناصر بسكتة قلبية

الصحة تحذر من 5 مضاعفات للولادة القيصرية، أخطرها النزيف وجلطة الساقين

 وذكر «عبدالغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الاساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ادارة بيلا الصحية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة مستشفي بيلا المركزي محافظة كفر الشيخ وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

وزير الصحة ينعى طبيب جراحة قلب توفي أثناء عمله بمعهد ناصر بسكتة قلبية

الصحة تحذر من 3 أمراض تحدث بسبب الجلوس أمام الشاشات لفترات طويلة

أول رد من الصحة العالمية بعد إعلان ترامب انسحاب أمريكا من المنظمة
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سوزان مبارك حديث المصريين، وفاة لاعب بالإسكندرية على طريقة أحمد رفعت، شركة زوكربيرج لا تقر بترامب رئيسا لأمريكا

طبيب الزمالك يعلن إصابة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لكبار رجال الدولة ورسائل قوية للمصريين

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

قرار عاجل بشأن تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية بالمستشفيات

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار على هذه المناطق اليوم

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

8 نجوم عرب سبقوا عمر مرموش في اللعب مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

بكى من أجل العودة لمصر ورفض اللعب لمنتخب كندا.. عمر مرموش فرعون مصري جديد في الملاعب الأوروبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

هل يجوز الوضوء بالشعر المستعار والباروكة؟ الأزهر للفتوى يرد

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية